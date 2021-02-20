Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hasta ekiplerce kurtarıldı
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Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hasta ekiplerce kurtarıldı

20.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:56
Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan 2 hasta ekiplerce kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ile Doğanyurt ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ile Doğanyurt ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İnebolu'ya bağlı Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi'nde imam hatip olarak görev yapan Hasan Güner (21) hastalandı. 112 Acil Servis ekipleri köye ulaşamayınca AFAD ve UMKE'den destek istendi.

Paletli kar aracıyla köye giden ekipler, hastayı alarak ilçeye getirdi. Sağlık görevlilerine teslim edilen Güner, İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doğanyurt'un Baldıran köyünde de rahatsızlanan Mehmet Azgın, 112'yi arayarak yardım istedi.

Paletli ambulans ekibi, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köye 9 saatlik çalışmanın ardından ulaştı. Hasta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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