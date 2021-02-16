KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı
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KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı

16.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:11

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebeğin imdadına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebeğin imdadına, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Hamit köyünde mahsur kalan hamile Nuray Kendir (26) ve Kuzluk köyü Zambatı Mahallesi'nde ateşlenen 55 günlük Eymen Alp Mert'i hastaneye götüremeyen yakınları ekiplerden yardım istedi.

Paletli kar aracıyla ilçeye gelen AFAD ekiplerine UMKE de destek verdi. 1 metreyi aşan karda 4 saatlik çalışmayla Hamit köyüne ulaşan ekipler ilk olarak hamile Nuray Kendir'i aldı.

Daha sonra Kuzluk köyüne giden ekipler burada da 55 günlük Eymen bebeği alarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Hamile kadın ve 55 günlük bebek, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı
KASTAMONU - Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile kadın ve 55 günlük bebek kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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