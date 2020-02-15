Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 509 köy yolundan 496'sı açıldı
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 509 köy yolundan 496'sı açıldı

Kastamonu'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 509 köy yolundan 496'sı açıldı.

15.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:36
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 509 köy yolundan 496'sı açıldı

'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 509 köy yolundan 496'sı açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kastamonu'da 8-9 Şubat tarihlerinde etkili olan kar yağışının ardından 509 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle halen Azdavay'da 2, Daday'da 6, İhsangazi'de 2, İnebolu'da 1 ve Seydiler'de 2 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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