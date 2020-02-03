Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 43 köy yolunun 33'ü açıldı
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 43 köy yolunun 33'ü açıldı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 köy yolundan 33'ü çalışmalar sonucu açılırken 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

03.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:50
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 43 köy yolunun 33'ü açıldı

'da kar yağışı nedeniyle kapanan 43 köy yolundan 33'ü çalışmalar sonucu açılırken 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.


Bu nedenle il genelinde kapanan 43 köy yolundan 33'ü, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Azdavay'da 6, Daday'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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