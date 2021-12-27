Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 33 köy yolu açıldı - Haberler
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Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 33 köy yolu açıldı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 33 köy yolu açıldı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 36 köy yolundan 33'ü açıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 36 köy yolundan 33'ü açıldı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, özellikle yüksek kesimlerde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu yollardan 33'ünde yeniden ulaşım sağlandı. Azdavay'da 3 köye ulaşım hala sağlanamıyor.

Bu arada, İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu noktalarda karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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