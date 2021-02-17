Kastamonu'da kar nedeniyle bir restoranın çatısı çöktü, bazı köylere elektrik verilemiyor

Kastamonu'nun Küre, İnebolu ve Abana ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu'nun Küre, İnebolu ve Abana ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Abana ilçesi Bağlık Mahallesi'nde yer alan mesire alanının restoran bölümünün çatısı, karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü, iş yerinde hasar oluştu.

Vatandaşlar, ev ve garajların çatısında biriken karları temizleyerek sorun oluşmasını önlemeye çalışıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise yer yer 1 metreyi geçti. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan köylerin yolunun açılması amacıyla çalışma yürütüyor.

Kar yağışı, Küre-İnebolu kara yolunda da ulaşımda aksamaya yol açıyor.

Akçam köyü sakinlerinden Mustafa Çetintaş, AA muhabirine, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğünü dile getirerek, "Yollar açılmasına rağmen tekrar kapandı. Yıllardır beklediğimiz kar çok şükür geldi. Elektrik hatlarında kopuklar var, birkaç gündür elektrik yok ama yine de çok şükür, bereketiyle geldi." ifadelerini kullandı.

Karla kaplanan tarihi evler güzel manzaralar oluşturdu

İnebolu ilçesinde de kar kalınlığı bazı mahallelerde 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı 70 köy yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda köye ise elektrik verilemiyor.

İnebolu'nun tarihi ahşap evlerinin üzerinin karla kaplanması ise ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Tarihi evlerin üzerindeki kar, drone ile görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu