Kastamonu'da kar nedeniyle 92 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 92 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezi ile İhsangazi ilçesinde 3'er, Devrekani'de 5, Doğanyurt'ta 6, İnebolu'da 23, Küre'de 28, Ağlı, Azdavay ve Bozkurt'da 8'er köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu