Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor

12.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:49
Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 5, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 8, İnebolu'da 22, Küre'de 31, Azdavay ve Çatalzeytin'de 3'er olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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