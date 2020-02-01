Kastamonu'da kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu'da kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

01.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:14
Kastamonu'da kar nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 67 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.


Kar yağışının etkili olduğu Ağlı'da 6, Araç'ta 8, Azdavay'da 14, Çatalzeytin'de 10, Devrekani'de 15, Küre'de 2, Pınarbaşı'nda 3, Seydiler'de 5 ve Şenpazar'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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