Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köye ulaşım sağlanamıyor

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 7, ilçelerden Ağlı'da 4, Küre ve Araç'ta 9'ar, Devrekani ve Azdavay'da 8'er, İhsangazi'de 1, Şenpazar'da 5 ve Tosya'da 6 olmak üzere 57 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.