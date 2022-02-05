Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köye ulaşım sağlanamıyor

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kar nedeniyle 57 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İHSANGAZİ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 57 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 7, ilçelerden Ağlı'da 4, Küre ve Araç'ta 9'ar, Devrekani ve Azdavay'da 8'er, İhsangazi'de 1, Şenpazar'da 5 ve Tosya'da 6 olmak üzere 57 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

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