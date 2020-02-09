Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 509 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

09.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:28
Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 509 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.


Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 8, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 25, Cide'de 42, 'de 25, Daday'da 54, Devrekani'de 45, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'de 16, 'de 6, İnebolu'da 70, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 24, Seydiler'de 13, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 41, Tosya'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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