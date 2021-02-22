Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

22.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:32
Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Azdavay'da 9, Bozkurt'ta 6, Cide'de 4, Çatalzeytin'de 5, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 18 ve Şenpazar'da 1 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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