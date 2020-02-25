Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köye ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da, kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

25.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:34
Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köye ulaşım sağlanamıyor

'da, kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylere ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezi ile Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Devrekani, Küre ve Seydiler ilçelerinde toplam 45 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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