Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Kastamonu'da kar nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle ilçelerden Ağlı'da 5, Araç'ta 1, Çatalzeytin'de 2, Daday'da 2, Devrekani'de 5, İhsangazi'de 3, İnebolu'da 4, Küre'de 19, Şenpazar'da 3 ve Tosya'da 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ise dünden bu yana 66 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı diğer yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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