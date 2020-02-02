Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı
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Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı

Kastamonu'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

02.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:02
Kastamonu'da kar nedeniyle 43 köy yolu ulaşıma kapalı

'da etkili olan kar dolayısıyla 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Ağlı'da 3, Azdavay'da 9, Daday'da 20, İhsangazi'de 5, Şenpazar, Çatalzeytin ve Tosya'da 2'şer köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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