Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 42 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 42 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Azdavay'da 8, Bozkurt'ta 1, Cide'de 3, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de üçer, İnebolu'da 9, Küre'de 12 ve Şenpazar'da 3 olmak üzere 42 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Çatalzeytin, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Haber

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