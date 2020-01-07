Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

07.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:54
Kastamonu'da kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.

Merkezde 1, ilçelerden Ağlı'da 8, Daday'da 7, Devrekani'de 10, Seydiler'de 1, Tosya'da 15 olmak üzere 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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