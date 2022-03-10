Kastamonu'da kar nedeniyle 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA - Özgür Alantor - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kastamonu'da 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı'da 5, Bozkurt'ta 9, Doğanyurt'ta 2, Küre'de 8 ve Şenpazar'da 4 olmak üzere 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.
AA / Özgür Alantor - Güncel