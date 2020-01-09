Kastamonu'da kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı

09.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:08

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.



Doğanyurt'ta 7, İnebolu'da 8, Küre'de 7, Taşköprü ve Tosya'da birer olmak üzere 24 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA