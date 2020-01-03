Kastamonu'da kar nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı

03.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:54

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 22 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.



Kar yağışı nedeniyle Azdavay'da 8, Doğanyurt'ta 5, İnebolu'da 3 ve Şenpazar ilçesinde 6 olmak üzere 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA