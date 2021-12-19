Kastamonu'da kar nedeniyle 19 köyle ulaşım sağlanamıyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 19 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kastamonu merkeze bağlı 19 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kar mücadelesini sürdürüyor.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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