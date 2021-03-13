Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

13.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:22
Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle İnebolu ilçesinde 4, Küre ilçesinde ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin çalışması sonucu kapalı 70 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı diğer yolların açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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