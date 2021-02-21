Kastamonu'da kar nedeniyle 113 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 113 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Ağlı'da 3, Azdavay'da 20, Bozkurt'ta 12, Cide'de 10, Çatalzeytin'de 9, Daday'da 7, İnebolu'da 25, Küre'de 15, Pınarbaşı'nda 2, Doğanyurt ve Şenpazar'da 5'er olmak üzere toplam 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu