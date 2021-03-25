Kastamonu'da kar nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da kar nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle merkezde 13, Ağlı'da 4, Araç'ta 8, Azdavay'da 3, Cide'de 7, Çatalzeytin'de 3, Doğanyurt'ta 5, İhsangazi'de 5, İnebolu'da 15, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 7, Şenpazar'da 5, Taşköprü'de 2 ve Tosya'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu dünden bu yana 70 köy yolu ise ulaşıma açıldı.

Kapalı diğer yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor