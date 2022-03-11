KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler, beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde yoğun yağışla kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler, beyaz örtü altında kalan araçlarını bulmakta zorlandı.

Küre'de dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi. Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu. Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlatığı ilçede kar yağışı sürüyor. (DHA)

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

KASTAMONU'DA KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title