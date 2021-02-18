Kastamonu'da kar birikintileri nedeniyle bazı seralar yıkıldı
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Kastamonu'da kar birikintileri nedeniyle bazı seralar yıkıldı

18.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:30
Kastamonu'da kar birikintileri nedeniyle bazı seralar yıkıldı

Kastamonu'da 4 gündür etkili olan yoğun kar İnebolu ilçesinde seralarda çökmeye neden oldu.

Kastamonu'da 4 gündür etkili olan yoğun kar İnebolu ilçesinde seralarda çökmeye neden oldu.

İnebolu ilçesine bağlı Ulu köyü sakinlerinden Hüseyin Tekeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün boyunca kar yağışının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Köyde üç serası bulunduğunu anlatan Tekeci, "1,5 metre kar var. Seralarımın birini kurtaramadım, kar nedeniyle göçtü." dedi.

Mustafa Teksizli ise Hacı Mehmet köyünün Şan Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, "Mahalleye yaklaşık 130 santimetre kar yağdı. Suyumuz kesildi, onu yapmaya çalışıyorum. Elektrikler de kesildi. Devletimiz uğraşıyor. Mumla duruyoruz." diye konuştu.

Soğuk hava nedeniyle kentin bazı noktalarındaki derelerin yüzeyi buz tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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