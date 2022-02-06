Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA, Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kapı fabrikasında yangın çıktı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kapı fabrikasında yangın çıktı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde M.Ö'ye ait kapı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, fabrikada bulunan ahşap atık malzemeler ile yaklaşık 150 kapı zarar gördü.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Kastamonu, Yangın, Güncel, Haber

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