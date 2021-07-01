Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu
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Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu

Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Yaşar Acar (37), İstanbul'dan ziyaretine gelen 12 yaşındaki yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil ile Oycalı köyü Ova Mahallesi yakınlarındaki Cibiş Kanyonu'na gitti.

Serinlemek için kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu.

Mahalleden gelen vatandaşlar, suda buldukları dayı Acar'ın cesedini çıkardı. Kayalara sıkışan yeğeninin cesedine yaklaşamayan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri ile AFAD ekipleri kanyona girerek, çocuğun cesedini çıkardı.

Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu
Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu
Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu
Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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