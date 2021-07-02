Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi
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Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi

Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdikleri kanyonda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdikleri kanyonda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi.

Otopsi için götürüldükleri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Yaşar Acar (37) ve 12 yaşındaki yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil'in cenazeleri Araç ilçesindeki Veznedar Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Acar, Olucak köyünde, yeğeni Tatlıdil ise Pınarören köyünün Orta Mahallesi'nde toprağa verildi.

Törene katılan Acar ve Tatlıdil aileleri gözyaşı döktü.

Araç ilçesinde esnaflık yapan Yaşar Acar ile yeğeni Çağatay Samet Tatlıdil, Oycalı köyü Ova Mahallesi yakınlarındaki Cibiş Kanyonu'nda bulunan suya serinlemek için girdikten sonra boğulmuş, Acar ve Tatlıdil'in cansız bedenleri sudan çıkarıldıktan sonra Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi
Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi
Kastamonu'da kanyondaki suda boğulan dayı ve yeğeni toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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