Kastamonu'da Kamyonun Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Y. yönetimindeki 14 BH 122 plakalı kamyon, ilçeye bağlı İnönü Caddesi'nde, 3 yaşındaki Azra Ecrin Çadırcı'ya çarptı.



Ambulansla Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Çadırcı, yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.



Sağlık durumu ciddiyetini koruyan kız çocuğu, daha sonra ambulans uçakla Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.