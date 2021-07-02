Kastamonu'da kamyonetin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti
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Kastamonu'da kamyonetin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da kamyonetin çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletteki 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletteki 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ali Atabinen yönetimindeki 37 ET 522 plakalı kamyonet, hastane kavşağında Melek Helvacı'nın kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Helvacı, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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