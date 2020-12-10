Kastamonu'da kamyonet refüje çarptı: 2 yaralı
10.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:50
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
F.Y. (41) yönetimindeki 34 AIP 299 plakalı kamyonet, Ortalıca köyü mevkisinde refüje çarptı.
Kazada sürücüyle kamyonette bulunan A.Y. (41) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar