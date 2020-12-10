Kastamonu'da kamyonet refüje çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kastamonu'da kamyonet refüje çarptı: 2 yaralı

10.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:50
Kastamonu'da kamyonet refüje çarptı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

F.Y. (41) yönetimindeki 34 AIP 299 plakalı kamyonet, Ortalıca köyü mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücüyle kamyonette bulunan A.Y. (41) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

İlgili Haberler

Kaygan zeminde kamyonet refüje çarptı: 3 yaralı
Kaygan zeminde kamyonet refüje çarptı: 3 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Ümraniye'de İETT otobüsü kamyonete çarptı: 2 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Vinç 2 otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Yıldız Tilbe Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da kamyonet refüje çarptı: 2 yaralı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:51:50. #1.14#
title