Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.
Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.