Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

03.09.2019 13:44
Kastamonu'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kastamonu'da, uçuruma yuvarlanan kamyondaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 VH 367 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kamyonda çıkan yangın, Çatalzeytin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibince söndürüldü.


Yapılan incelemede araçta yanmış halde 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA
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