Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
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Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Kuzeykent Mahallesi'nde, 37 D 0071 plakalı, sürücüsü öğrenilemeyen özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otobüste bulunan Ezgi Çoban (20), Hazal Öztürk (19), Betül Baltaç (20), Fatma Tuzcuoğlu (54), Nurcan Yalçınkaya (40), Hüseyin Çağlar Yatankaya (10), Muhammed Anas Terjman (38), Yunus Azgın (23) ve Murat Çatal (29) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kamyonun, bu kazadan kısa süre önce de bir otomobile çarptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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