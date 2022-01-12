Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu İnebolu- Kastamonu karayolu Çuhadoruğu mevkisinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve eşi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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