Kastamonu'da Kalkınma Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Kastamonu Kalkınma Vakfı, tarafından 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımı, 19 bin de hazır çorba dağıtımı yapıldıKalkınma Vakfından yapılan açıklamada, Vali Avni Çakır'ın başkanlığını yürüttüğü Kastamonu Kalkınma Vakfı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında...
Kastamonu Kalkınma Vakfı, tarafından 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımı, 19 bin de hazır çorba dağıtımı yapıldı
Kalkınma Vakfından yapılan açıklamada, Vali Avni Çakır'ın başkanlığını yürüttüğü Kastamonu Kalkınma Vakfı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığı kaydedildi.
Vakıf tarafından Kastamonu merkezdeki bin, ilçelerde de bin 100 aile olmak üzere toplam 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımında bulunulduğu belirtildi.
Ayrıca, 19 bin hazır çorba dağıtımında bulunulduğu ve uzun süredir ödenmediği tespit edilen bakkal veresiye defteri borçlarının da kapatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor