Kastamonu'da Kalkınma Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
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Kastamonu'da Kalkınma Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kastamonu'da Kalkınma Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu Kalkınma Vakfı, tarafından 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımı, 19 bin de hazır çorba dağıtımı yapıldıKalkınma Vakfından yapılan açıklamada, Vali Avni Çakır'ın başkanlığını yürüttüğü Kastamonu Kalkınma Vakfı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında...

Kastamonu Kalkınma Vakfı, tarafından 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımı, 19 bin de hazır çorba dağıtımı yapıldı

Kalkınma Vakfından yapılan açıklamada, Vali Avni Çakır'ın başkanlığını yürüttüğü Kastamonu Kalkınma Vakfı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldığı kaydedildi.

Vakıf tarafından Kastamonu merkezdeki bin, ilçelerde de bin 100 aile olmak üzere toplam 2 bin 100 aileye gıda kolisi yardımında bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca, 19 bin hazır çorba dağıtımında bulunulduğu ve uzun süredir ödenmediği tespit edilen bakkal veresiye defteri borçlarının da kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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