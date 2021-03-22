Kastamonu'da kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kafası bidona sıkışan köpek bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Alamabatak köyünde ikamet eden Hasan Kazar, koyunları dışarıya çıkardığı esnada, bir köpeğin kafasının bidona sıkıştığını gördü.

Yardım ettiği köpeği bidondan kurtaran Kazar, bidonun içinde yemek kırıntılarının olduğunu, köpeğin bunları yemek isterken kafasını sıkıştırmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Sefa Yılmaz