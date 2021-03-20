Kastamonu'da kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
20.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:01
Kastamonu'nun Abana ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek, bir bekçi tarafından kurtarıldı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde kafası plastik bidona sıkışan köpek, bir bekçi tarafından kurtarıldı.
Gece saatlerinde devriye görevini gerçekleştiren bir bekçi, yolda kafasında bidonla gezen köpeği fark etti.
Bekçi, köpeği yakalayarak makas ve bıçak yardımıyla bidonu kesti. Kurtarılan köpek, su ve yiyecek verildikten sonra bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel