Kastamonu'da kadını darbederek soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da kadını darbederek soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı

Kastamonu'da kadını darbederek soygun girişiminde bulunan zanlı yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir kadını darbedip soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bir kadını darbedip soygun girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kayabükü köyünde R.K, kar maskesi takarak A.C'nin evine gitti. Zili çalarak kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan şüpheli, kapıyı açmasının ardından A.C'den evdeki tüm parayı getirmesini isteyerek tabancayla havaya ateş etti.

Para vermemesi üzerine A.C'yi darbeden R.K, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, tespit edilen araçtan R.K'ye ulaştı. Şüphelinin ikameti ve iş yerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

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