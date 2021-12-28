Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı - Haberler
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Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 112 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından 112 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son olarak Araç Halk Eğitim Merkezinde kurs gören 58 ve Seydiler ilçesinde pişmaniye fabrikasında çalışan 54 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. Ayrıca kadınların telefonlarına KADES uygulamasının kullanımını anlatan jandarma ekipleri, uygulama hakkında kadınlara tanıtıcı broşürler dağıttı. Şu ana kadar toplamda 112 kadına KADES uygulamasını tanıtan jandarma personeli, 34 kadının akıllı telefonuna KADES uygulamasının kurulumunu yaptı. - KASTAMONU

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

Kastamonu'da KADES uygulaması 112 kadına daha ulaştı

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