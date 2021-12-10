Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'daİ KOM ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 42 kilogram çeşitli marka ve paketlerde nargile melası, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 600 adet boş makaron ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve tütün yan ürünlerinin satışı engellenerek devletin vergi kaybı yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, il merkezinde bulunan 1 işyeri, 1 ev ve 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 42 kilogram muhtelif marka ve paketlerde nargile melası, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 600 adet boş makaron ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

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