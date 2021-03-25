Kastamonu'da kaçak tütün ele geçirildi
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Kastamonu'da kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da kaçak tütün ele geçirildi

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yapılan operasyonda kaçak tütün ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yapılan operasyonda kaçak tütün ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince ortaklaşa yapılan yasadışı tütün ve tütün yan ürünlerinin ticaretinin önlenmesine ve bu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik operasyonda 143 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, bin 360 adet doldurulmuş makaron, 41 paket çeşitli markalarda bandrolsüz pipo tütünü ve 4 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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