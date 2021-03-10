Kastamonu'da kaçak olarak karaca avlayan 4 kişiye para cezası verildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yeşilova köyü mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen, içinde M.A. M.A. ve A.D'nin bulunduğu 74 ABB 359 plakalı aracı durdurup aradı.
Araçta, poşet içinde yaklaşık 15 kilogram karaca eti ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 satır bulundu.
İlçenin Gemi köyünde ise zanlı U.C'nin bahçeye attığı poşette ve evindeki buzdolabında toplam 7 kilogram karaca eti ele geçirildi.
Söz konusu 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce 19 bin 684 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu