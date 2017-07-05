Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Serbest Bırakıldı

Kastamonu'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesinde Tokatlı Kyöü kırsalında ormanlık alanda kaça kazı yaptıkları gerekçesiyle Araç'a bağlı Yeşilova Köyünden Y.A. (40), Sinop Boyabat Sarıağaççayı Köyünden H.E. (28) ve Sinop Boyabat Bayramca Köyünden R.A. (35) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Y.A., H.E. ve R.A., çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada şahıslara ait 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet murç ve 1 adet define arama dedektörüne de el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU