Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
30.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:04
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Alçıcılar köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak kazı yapılan alanda ise jeneratör, balyoz, kürek, 27 metre uzatma kablosu ele geçirildi.
Kaynak: AA