Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
20.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:28
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Çepni köyü Suuçtu mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan aramada, jeneratör, kırıcı delici matkap, 100 metre dağcılık ipi, 15 metre ip merdiven, 4 define arama çubuğu ve 2 manivela ile define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA