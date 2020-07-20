Kastamonu'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çepni köyü Suuçtu mevkisinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramada, jeneratör, kırıcı delici matkap, 100 metre dağcılık ipi, 15 metre ip merdiven, 4 define arama çubuğu ve 2 manivela ile define aramada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA