Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

02.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:44

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.



Taşköprü ilçesi Kıran köyü Kırtepe mevkisinde devriye gezen jandarma ekipleri 3 metre derinliğinde bir çukur kazılmış olduğunu gördü.

Kaçak kazı yapılan alanda jeneratör, hilti, kürek, demir ve 10 metre uzunluğunda elektrik kablosuyla plakasız bir otomobil bulundu.

Define bulmak amacıyla kazının yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA