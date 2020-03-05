Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
05.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:30
Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Taşlık köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, Taşlık göleti yakınlarında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan alanda ise 2 dedektör, altın ve gümüş sinyal bulucu, el feneri, kazma ve kürek ele geçirildi.
Kaynak: AA