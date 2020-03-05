Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

05.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 23:30

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Taşlık köyünde devriye görevini yerine getiren jandarma ekibi, Taşlık göleti yakınlarında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan alanda ise 2 dedektör, altın ve gümüş sinyal bulucu, el feneri, kazma ve kürek ele geçirildi.

Kaynak: AA