Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
17.06.2020 00:09 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:46
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltacı köyünde M.S'nin kaçak içki imal ettiğini belirledi.
Şüphelinin evi ve aracında yapılan aramada, 2 etil alkol şişesi, 32 anason tüpü, 7 yarım litrelik satışa hazır kaçak içki, faturasız kuru sıkı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.
M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA