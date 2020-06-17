Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltacı köyünde M.S'nin kaçak içki imal ettiğini belirledi.

Şüphelinin evi ve aracında yapılan aramada, 2 etil alkol şişesi, 32 anason tüpü, 7 yarım litrelik satışa hazır kaçak içki, faturasız kuru sıkı tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.

M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA